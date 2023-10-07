تشكيل الهلال الرسمي أمام الأخدود.. الفرج بديلا وقوة هجومية ضاربة

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أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لملاقاة الأخدود، في مسابقة الدوري السعودي.

وتقام مباراة الأخدود والهلال، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2023-2024”.

وجاء تشكيل الهلال في مباراة الأخدود، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

محور الارتكاز: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش.

خط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

قلب الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش.

وتضم قائمة البدلاء “محمد العويس، حسان تمبكتي، محمد البريك، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، صالح الشهري، عبد الله الحمدان”.

ويحتل الهلال وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن التعاون، المتصدر بـ22 نقطة من 9 مباريات، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط.