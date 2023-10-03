تشكيل الهلال الرسمي أمام ناساجي

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أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لملاقاة ناساجي مازندران الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة ناساجي والهلال، على ملعب آزادي في العاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وجاء تشكيل الهلال في مباراة ناساجي، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، محمد البريك.

محور الارتكاز: محمد كنو، سلمان الفرج.

خط الوسط المهاجم: ميشيل ديلجادو، مالكوم، نيمار دا سيلفا.

قلب الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش.

وتضم قائمة البدلاء “حبيب الوطيان، أبو راسين، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، متعب المفرج، عبد الإله المالكي، محمد القحطاني، صالح الشهري، عبد الله الحمدان”.

ويحتل الهلال وصافة ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع نافباخور الأوزبكي بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما يتصدر ناساجي الترتيب برصيد 3 نقاط.