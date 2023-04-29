تشكيل الهلال الرسمي في نهائي آسيا

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أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، والتي تجمع بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاء تشكيل الهلال في مباراة أوراوا، على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

محور الارتكاز: محمد كنو، سلمان الفرج.

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا.

قلب الهجوم: أوديون إيجالو.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب سايتاما 2002 باليابان، يوم السبت المقبل.

ويطمح الهلال نحو الحفاظ على اللقب الآسيوي، والتتويج بالبطولة الخامسة في تاريخه، فيم يسعى أوراوا نحو التتويج باللقب للمرة الثالثة.