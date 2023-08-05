تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية

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أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لخوض مواجهة نظيره وغريمه التقليدي، نادي الاتحاد، في إطار منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية.

وتقام مباراة الهلال والاتحاد، مساء اليوم السبت الموافق 5 أغسطس، على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف في البطولة العربية.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة الاتحاد والهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وضم تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الاتحاد في دور ربع نهائي البطولة العربية 2023 كل من:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

وفي خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

وفي خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل.

وفي خط الهجوم: مالكوم.