تشكيل الهلال لمواجهة مومباي

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أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة جورجي جيسوس، تشكيل مواجهة مومباي سيتي، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

“محمد العويس، سعود عبدالحميد، كوليبالي، تمبكتي، محمد البريك، نيفيز، محمد كنو، مالكوم، سالم الدوسري، ميشايل، ميتروفيتش”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“حبيب الوطيان، خليفة، جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالاله المالكي، ناصر، الأسمري، زيد، القحطاني، الشهري، الحمدان”.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي، بينما يوجد مومباي سيتي في المركز الأخير دون نقاط.