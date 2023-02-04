تشكيل الوداد لمواجهة الهلال بكأس العالم للأندية

أعلن التونسي المهدي النفطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، تشكيلة فريقه لمواجهة الهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال والوداد

ومن المقرر، لأن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فريق الوداد المغربي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت مصر.

ويستضيف مباراة الهلال ضد الوداد المغربي، ستاد مولاي عبد الله، حيث يُشارك الزعيم لثالث مرة في بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد ترشيح من الاتحاد الآسيوي ، بعد عدم اكتمال بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تشكيل الوداد لمواجهة الهلال

وجاء تشكيل الوداد على النحو التالي: “أحمد رضا التكناوتي، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، لامكيل، الحسوني أيمن، يحيى عطية الله، أيوب العملود، فرحــــان أمين، بوهرة ســـيف الدين، أرسن زولا”.

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