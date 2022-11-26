تشكيل تونس لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2022

كشف جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم ، عن تشكيل فريقه لمواجهة أستراليا، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية ضد الكنغر.

موعد المباراة

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، والمنتخب الأسترالي في تمــــام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيــت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة نسور قرطاج والكنغر في ثاني جولات دور المجــــــموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريقان عن الفوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

وظهرت مفاجآت عديدة في صفوف منتخب تونس استعدادًا لـ “أستراليا”، فلم يضم التشكيل ثنائي الأهلي والزمالك المصري، علي معلول الظهير الأيسر، والمهاجم المخضرم سيف الدين الجزيري وكذلك فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري، حيث تواجدوا على مقاعد البدلاء.

تشكيل تونس ضد أستراليا

وجاء تشكيل نسور قرطاج على النحو التالي: “أيمن دامين، منتصر طالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، علي عبدي، عيسى ليدوني، إلياس شكيري، محمد دراجر، يوسف المساكني، نعيم سليتي، عصام الجبالي”.

القنوات الناقلة لـ “تونــس”

وستنقل مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القنوات المفتوحة، وهي على النحـــو التالي: “beIN Sports HD 1 Max، وAlkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD”، فضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.