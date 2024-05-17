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يستضيف فريق ضمك نظيره فريق الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب ضمك ، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري السعودي.

تشكيل ضمك ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مصطفى رغبة.

خط الدفاع: نور الرشيدي ، فاروق الشافعي، عبدالرحمن العبيد، سنوسي هوساوي

خط الوسط: طارق حامد، عبدالرحمن القحطاني ، ستانشيو.

خط الهجوم: بدر منشي ، رمزي طولان ، فهد الجهني.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

يحتل فريق ضمك المركز العاشر بترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة ، حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 9 ، وتلقي الهزيمة فى 12 لقاء حتى الآن.

فيما يدخل فريق الفيحاء المباراة وهو فى المركز الثامن بترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة ، فاز فى 11 ، وتعادل في 9، وتلقي الهزيمة في 11 مباراة.

تلقي ضمك الخسارة برباعية من فري الأهلي بنتيجة 4/1 في الجولة السابقة، بينما تعادل الفيحاء أمام الفتح بنتيجة هدفين لكل منهما في الجولة الـ31 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية مباراة ضمك ضد الفيحاء خلال المواجهات القادمة في دوري روشن السعودي اليوم الجمعة 17 مايو 2024، ومن المقرر أن تعرض شاشة قناة SSC Sport 1 المباراة بين الفريقين بجودة HD، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.