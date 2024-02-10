تشكيل قطر الرسمي لمواجهة الأردن في نهائي كأس آسيا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب القطري بقيادة ماركيز لوبير، عن تشكيل منتخب قطر الرسمي لمواجهة منتخب الأردن في نهائي كأس آسيا 2023.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد “لوسيل” بقطر.

ويدخل المنتخب القطري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع:جاسم جابر، المهدي على، لوكاس مينديز، بيدرو كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، همام الأمين.

خط الهجوم: يوسف عبد الرازق، المعز على، أكرم عفيف.

ويسعى المنتخب القطري للحفاظ على لقب البطولة، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز باللقب في النسخة الماضية 2019.