تشكيل كرواتيا ضد المغرب في كأس العالم 2022

أعلن زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا لكرة القدم عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال العالم قطر 2022.

موعد المباراة

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، ومنتخب المغرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة،والخامسة بتوقيت العاصمة المصـــرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة كرواتيا والمغرب وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث المنتخـــــبين عن الفوز وحصد الميدالية البرونزية.

تشكيل كرواتيا ضد المغرب

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

في الدفاع: يوشكو جفارديول- جوسيب سوتالو- جوسيب ستانيسيتش

في الوسط: إيفان بيريسيتش- ماتيو كوفاسيتش- ماركو ليفايا- لوكا مودريتش- ميسلاف أوريستش

في الهجوم: لوفرو ماير- أندري كراماريتش

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة المغرب وكرواتيا بكأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــــــنوات وهي على النحو التالي: “Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، Rai 1، NPO، BBC One، TOD App- beIN SPORTS، beIN Sports HD 5 Max، beIN Sports Connect”.