تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.. هالاند يقود الهجوم

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أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد، مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء تشيكل السيتي كالتالي :

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في خط الدفاع: أكانجي – جون ستونز – روبين دياش – جفارديول

في خط الوسط: رودري – كوفاستش – برناردو سيلفا

في خط الهجوم: جاك جيريليش – فيل فودين – إيرلينج هالاند.

ويواجه الفريق الفائز من موقعة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، نظيره الفائز من مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة القارية.