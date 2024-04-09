تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.. هالاند يقود الهجوم

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أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد، مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
جاء تشيكل السيتي كالتالي :
في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
في خط الدفاع: أكانجي – جون ستونز – روبين دياش – جفارديول
في خط الوسط: رودري – كوفاستش – برناردو سيلفا
في خط الهجوم: جاك جيريليش – فيل فودين – إيرلينج هالاند.
ويواجه الفريق الفائز من موقعة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، نظيره الفائز من مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة القارية.