تشكيل مباراة الاتفاق والرائد في دوري روشن

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أعلن الجهاز الفني لفريق الاتفاق بقيادة جيرارد التشكيل الذي سيخوض به مباراته، مساء اليوم السبت، أمام نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن.

وجاء تشكيل الاتفاق الأساسي كالتالي: باولو فيكتور، محمد عبدالرحمن، جاك هيندري، مارسيل تيسيران، عبدالله خطيب، محمد محزري، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، محمد الكويكبي، حامد الغامدي، ديماراي غراي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبدالله العويش، أحمد الغامدي، حمدان الشمراني، عبدالله خليفة، محمد الدوسري، مهند آل سعد، مشعل العلائلي، سعد آل موسى، راضي العتيبي.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الرائد تشكيله للمباراة الذي جاء كالتالي: أندريه مورييرا، حمد الجيزاني، بندر وحيشي، عمر جونزاليس، عبدالله الفهد، خالد السبيعي، منصور البيشي، ماتياس نورمان، محمد فوزير، كريم بركاوي، تفاريس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مشاري سنيور، مبارك الراجح، عبدالله اليوسف، نايف هزازي، مامادو لوم، رائد الغامدي، فراس الغامدي، راكان الدوسري.

ويدخل فريق الاتفاق المباراة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز الأخير بـ 5 نقاط.