تشكيل مجلس الوزراء.. التعليم توجه رسالة رسمية للدكتور حمد آل الشيخ

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أصدرت وزارة التعليم، اليوم بيانا، عبرت فيه عن شكر المنتسبين للوزراة، للدكتور حمد آل شيخ، على الإنجازات التي قدمها خلال فترة توليه منصب وزير التعليم.

وجاء في رسالة وجهتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يتقدم منسوبو ومنسوبات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني بالشكر لمعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سائلين الله له التوفيق في مهمته الجديدة لخدمة الوطن وقيادته الرشيدة”.

يتقدم منسوبو ومنسوبات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني بالشكر لمعالي

د. حمد بن محمد آل الشيخ..

سائلين الله له التوفيق في مهمته الجديدة لخدمة الوطن وقيادته الرشيدة. pic.twitter.com/kO5rS13NvW — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 27, 2022

من حانبه تقدم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم الأسبق، بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة فيه وتعيينه وزيرًا للدولة.

ووجه الشكر أيضا لزملائه في وزارة التعليم، قائلا: ” أشكر كافة زملائي وزميلاتي منسوبي التعليم الذين كانوا عونًا لي في مسيرة التطوير؛ سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا، ويديم على وطننا الخير والرخاء”.

وأعاد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز تشكيل مجلس الوزراء بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا للمجلس.

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وجاء في الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ : “يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

وحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية.

تشكيل مجلس الوزراء

وأصدر الملك ثلاثة أوامر ملكية بهذا الخصوص، تم بموجبها إعادة تشكيل المجلس.

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