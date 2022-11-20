تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الإكوادور في كأس العالم 2022

يفتتح منتخب قطر الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب الإكوادور في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

مشاركة منتخب قطر في كأس العالم

ويشارك المنتخب المنتخب القطري في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، حيث تعد مباراة منتخب الإكوادور اليوم أول مباراة رسمي للعنابي بكأس العالم يخوضها المنتخب.

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الإكوادور

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب القطري اللقاء أمام منتخب الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : سعد الشيب

الدفاع : عبد الكريم حسن ، بوعلام طوخى ، بسام الراوى ، إسماعيل محمد

الوسط : همام الأمير ، عبد العزيز حاتم ، حسن الهيدروس ، كريم بوضياف

الهجوم : المعز على ، أكرم عفيف

موعد مباراة قطر والإكوادور والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الافتتاح بين منتخب قطر والإكوادور في كأس العالم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسف تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس الرياضية المفتوحة.

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