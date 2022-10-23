تشمل فسادًا ورشوة واستغلال نفوذ.. «نزاهة» تباشر 15 قضية جنائية

القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط برتبة عميد؛ لحصوله على مبلغ (450.000) أربعمئة وخمسين ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة “تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية”، وحصوله على مبلغ (12.000) اثني عشر ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين “وسطاء” وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل “تم إيقافهم” لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ (12.500.000) اثني عشر مليون وخمسمئة ألف ريال.