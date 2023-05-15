تشمل مخالفات الاسترجاع واختلاف الأسعار.. “التجارة” توضح البلاغات التي تستقبلها

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عرّفت وزارة التجارة بحالات البلاغات التي من شأنها استقبالها ومباشرتها، من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”.

وأوضحت أن البلاغات التي تستقبلها الوزارة، تشمل مخالفات الدفع الإلكتروني، والضمان والصيانة لقطع الغيار، والاسترجاع والاستبدال، بالإضافة إلى مخالفات محطات الوقود، والمتاجر الإلكترونية.

كما تباشر الوزارة أيضًا مخالفات البيانات التجارية، واختلاف الأسعار، والتخفيضات والمسابقات التجارية، والمنتجات المخالفة للآداب، فضلًا عن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والغش التجاري، والتستر التجاري.