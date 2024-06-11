تشيزني على بُعد خطوة واحدة من الانتقال للنصر

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كشف تقرير صحفي عن اقتراب فوتشينك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال لصفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:” تم مناقشة العرض شفهيا بعقد يمتد لمدة عامين لحارس المرمى البولندي، كهدف ذي أولوية لدى النصر”.

أضاف رومانو:” تشيزني منفتح على التفاوض مع النصر لأن الصفقة ملموسة”.

أتم رومانو:” يوفنتوس منفتح على التفاوض بعد التوقيع مع دي جريجوريو”.

وكان فابريزيو رومانو قد أكد دخول نادي النصر في مفاوضات للتعاقد مع فوتشينك تشيزني لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أفاد فابريزيو رومانو بدخول النصر في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم تشيزني.

أضاف رومانو أن يوفنتوس على استعداد لبيع تشيزني في الصيف الحالي بعد اقترابه من التعاقد مع دي جريجوريو حارس مرمى مونزا.

وكان تشيزني صاحب الـ 34 عاما قد انضم ليوفنتوس في 2017 قادما من أرسنال.

وفي الموسم الحالي شارك تشيزني مع يوفنتوس في 35 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة وسكن مرماه 30 هدفا.

جدير بالذكر أن النصر يملك حاليا الحارس دافيد أوسبينا بالإضافة إلى نواف العقيدي.