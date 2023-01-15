تشيلسي يحقق انتصاره الأول في 2023

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عاد فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، لطريق الانتصارات، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الألماني كاي هافيرتز الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 65.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الـ12.

وهذا هو الانتصار الأول لتشيلسي في العام الجاري، حيث يعود آخر فوز حققه الفريق إلى 27 ديسمبر الماضي، عندما فاز على بورنموث 2-0.

ومنذ بداية 2023 حقق تشيلسي تعادلاً وحيدًا كان أمام نوتينجهام فورست 1-1، وخسر في ثلاث مباريات، من بينها مباراة أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.