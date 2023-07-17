تشيلسي يضم أنجيلو غابرييل من سانتوس البرازيلي

ولم يكشف تشيلسي عن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن اللاعب البالغ عمره 18 عاما انضم بعقد طويل المدى بعدما دفع النادي الإنجليزي 15 مليون يورو (16.84 مليون دولار) لسانتوس.

وسينضم أنجيلو لتشيلسي بعدما شارك في 129 مباراة مع سانتوس في كل المسابقات وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة أهداف.

وأصبح لاعب منتخب البرازيل تحت 20 عاما أصغر لاعب يشارك في مباراة بدوري الأضواء البرازيلي وعمره 15 عاما و308 أيام في 2020 وحطم الرقم السابق الذي كان يحمله الأسطورة بيليه.

وبات أنجيلو أيضا أصغر لاعب يسجل في تاريخ كوبا ليبرتادوريس.