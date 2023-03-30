تشيلي تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

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أعلنت وزارة الصحة في تشيلي رصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى رجل يبلغ من العمر 53 عاماً.

وذكرت الوزارة أن المصاب ظهرت عليه أعراض الإنفلونزا الشديدة، لكن حالته مستقرة، كما يتم حالياً بحث مصدر العدوى والعمل على تحديد المخالطين للمريض.

وأعلنت تشيلي رصد إصابات بإنفلونزا الطيور من السلالة إتش5إن1 منذ أواخر العام الماضي وسط حيوانات برية، فيما أشارت السلطات الصحية في تشيلي إلى أن الفيروس يمكنه الانتقال من الطيور أو الثدييات البحرية إلى البشر، ولكن لا يوجد انتقال معروف من إنسان إلى إنسان.

يذكر أن مسؤولين عالميين في مجال الصحة أكدوا أن خطر انتقال العدوى بين البشر منخفض، لكن مصنعي اللقاحات يعدون جرعات لإنفلونزا الطيور مخصصة للبشر على سبيل الاحتياط.