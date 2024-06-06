تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونياً بالرياض

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أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي في المطابخ لعام 1445هـ لتهيئة المواقع القريبة في الأحياء، خدمة للسكان والزوّار، وتحقيق الأبعاد البيئية، الصحية، الحضرية، والتأكد من سلامة إجراءات ذبح الأضاحي.

وتُكثف الأمانة رقابتها في المواسم؛ لضمان الامتثال، وتحسين تجربة المستفيدين، بإصدار خدمات إلكترونية، وفق خطة التحول الرقمي لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض، وتعزيز التنمية الحضرية، البيئية.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز دور الأمانة في التنمية الحضرية، وخدمة السكان لتأهيل المواقع القريبة من الأحياء لذبح الأضاحي، وفق أعلى معايير الخدمات.

وتسهل الخدمة الحصول على التصريح عبر زيارة الرابط هـــنا، عبرخطوات واضحة، سهلة، في كل مكان، وهذه الخدمة امتداد لعمل الأمانة على رفع جودة الحياة.