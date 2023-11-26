تصاعد التوتر في الضفة.. نار بجنين واقتحام طولكرم

المناطق-متابعات

في اليوم الثالث للهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة، لا يزال التوتر يتصاعد في الضفة الغربية.

فقد أفاد المركز الفلسطيني للإعلام الأحد بوقوع انفجار وصفه بالضخم في مخيم جنين شمال الضفة واندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية.

ونشر المركز عبر حسابه على منصة “إكس” لقطات من المخيم، دون الخوض في تفاصيل.

غير أن وسائل إعلام فلسطينية أخرى قالت إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت موقعاً خلف المستشفى الحكومي بمدينة جنين.

6 قتلى

كما ذكر المركز أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم شمال الضفة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت أعلنت السبت مقتل 6 فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة، 4 منهم في جنين وواحد في بلدة قباطية شمال الضفة وآخر في البيرة جنوبها.

إطلاق سراح أسرى

تأتي تلك التطورات فيما أفرجت حماس مساء السبت عن 13 أسيراً إسرائيلياً و4 أجانب كانوا محتجزين في غزة.

من جهتها أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل السبت الأحد إطلاق سراح 39 فلسطينياً من سجنين.

والجمعة أفرجت حماس عن 13 رهينة إسرائيلية الذين كانوا محتجزين في غزة. وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد.

بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها.

هدنة لـ4 أيام

يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام بدأ الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.