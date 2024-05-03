تصدروا جدول النقاط وفهد بن جلوي توج الأبطال.. السعودية بطل كأس العرب للهجن

اللجنة الإعلامية – العلا:

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد العربي للهجن اليوم “الجمعة” ملاك الهجن المتوجين بكؤوس النسخة الأولى من بطولة كأس العرب للهجن لفئات الهجن المعتمدة والتي أقيمت بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا على أرض ميدان العلا للهجن في المحافظة، وبمشاركة 15 دولة، وبجوائز مالية وعينية تتجاوز قيمتها الـ 3 ملايين ريال.

وتسلم الإتحاد السعودي للهجن كأس البطولة حيث تسلمه الأستاذ محمد بن حماد البلوي نائب الرئيس بحضور الأستاذ زياد السحيباني رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا .

وتصدر ملاك الهجن السعوديين قائمة النقاط في ختام البطولة برصيد 77 نقطة، فيما حل ملاك البحرين في المركز الثاني بـ 21 نقطة، الإمارات 10 نقاط، الكويت 9 نقاط، السودان 8 نقاط، اليمن 3 نقاط، ومصر نقطتين على التوالي.

وشهدت البطولة تفوق كبير للملاك للسعوديين، حيث افتتحت المطية “وهيله” لمالكها السعودي محمد المري كؤوس البطولة بتحقيقها كأس العرب في فئة “حقايق بكار” بتوقيت بلغ 6:05.899 دقيقة، وذهب كأس العرب في فئة “حقايق قعدان” للمطية “لهب” لمالكها الإماراتي سيف العفاري بتوقيت بلغ 6:00.616 دقيقة، كأس العرب في فئة “لقايا بكار” للمطية “الذيبه” لمالكها السعودي نايف الحويطي بتوقيت بلغ 7:54.608 دقيقة، كأس العرب في فئة “لقايا قعدان” للمطية “الباسل”لمالكها السعودي سعيد المري بتوقيت بلغ 7:57.304 دقيقة، كأس العرب في فئة “جذاع بكار” المطية “غيض” لمالكها السعودي سعد المري بتوقيت بلغ 9:55.914 دقيقة، كأس العرب في فئة “جذاع قعدان” المطية “شاهين” لمالكها البحريني خليفه القعود بتوقيت بلغ 9:54.436 دقيقة، كأس العرب في فئة “ثنايا بكار” للمطية “الظبي” لمالكها السعودي عاطف القرشي بتوقيت بلغ 13:43.477 دقيقة، كأس العرب في فئة “ثنايا قعدان” للمطية “الصيرمي” لمالكها البحريني سعود بن شريم بتوقيت بلغ دقيقة 14:03.775 دقيقة، كاس العرب لفئة الزمول للمطية “مسيعيد” لماليها البحريني خليفة القعود بتوقيت بلغ 14:17.569 دقيقة، واخيراً كأس العرب لفئة الحيل للمطية “شواهين” لمالكها السعودي فهيد العجمي بتوقيت بلغ 14:07.542 دقيقة.

وقطعت المطايا المشاركة مسافة مسافاتها 62 كيلو متر، حيث اقتصرت المشاركة على ملاك الهجن من مواطني الدول العربية، والمطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن.

وتفوقت السعودية أيضاً في أشواط الهجانة في فئة الرجال والسيدات من خلال تحقيقها ستة مراكز من أصل تسعة في الأشواط الثلاثة والتي أقيمت خلال الفترة الصباحية .

ونال الهجان سالم ال سالم بواسطة المطية “براقه” بلقب الشوط الأول (حيل وثنايا بكار) بتوقيت بلغ 7:07.950 دقيقة، فيما نال المركز الثاني الهجان فواز العطوي بواسطة المطية “لطامه” بتوقيت بلغ 7:08.619 دقيقة.

كما نال الهجان احمد الهجني بواسطة المطية “الغربي” لقب الشوط الثاني (زمول وثنايا قعدان) بتوقيت بلغ 6:57.901 دقيقة، وحقق الهجان نايف الجهني بواسطة المطية “الجوكر” بتوقيت بلغ 7:00.394 دقيقة.

وفي شوط الهجانة المخصص للسيدات “الشوط الثالث” (زمول وثنايا قعدان – حيل ثنايا بكار) ذهب المركز الأول للهجانة ريما الحربى بواسطة المطية “منتصر” بتوقيت بلغ 3:02.392 دقيقة، فيما حصلت الهجانة لميس الشمرى بواسطة المطية “توارن” على المركز الثالث بتوقيت بلغ 3:10.645 دقيقة.