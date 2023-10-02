تصدير أول شحنة من منتجات مصانع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى أمريكا

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أبحرت أول سفينة من ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، متجهة إلى ولاية نيو أورلينس الأمريكية، تحمل على متنها أكثر من 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب (Pig Lron) ، الذي يعد أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة، وتم إنتاجه في مصنع شركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC بالمدينة.

ويملك ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إمكانات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، كون المدينة مركزاً لوجستياً مهماً للتبادل التجاري بالمملكة، ويعدّ من أحدث الموانئ في المنطقة ويتميز بموقعه الجغرافي على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي وعلى طريق الحرير الصيني البحري، ويخدم من موقعه هذا المناطق الجنوبية كافة، إضافة إلى دول القرن الأفريقي.

وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية حوالي (1.2 مليون) حاوية نمطية سنوياً، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة حوالي (5 ملايين طن) سنوياً، ويتميز بغاطس يبلغ 16.5 متراً، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن “الجيل الخامس” الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب والتي تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة.

يشار إلى أن من أبرز أهداف الميناء، تنمية قدرات القطاع الصناعي في منطقة جازان، واستهداف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز للمنطقة، وتعزيز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.