تصرف غريب من المنتخب الفرنسي يفاجئ بنزيمة

غادر الفرنسي كريم بنزيمة معسكره التدريبي لمنتخب بلاده بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل نحـــو أسبوع بعد أن كشف أنه لن يتمكن من المشاركة في أي من مباريات المونديال لأنه تعرض لإصابة في الفخذ وهو مع الديوك.

ونتيجة الاصابة، عاد النجم الفرنسي الى العاصمة الاسبانية مدريد بعد اصابته في الفخذ ليخضع للعلاج تحت اشراف فريق ريال مدريد برفقة منتخب الديوك، وبالتالي لم يشارك في مونديال قطر 2022.

وفجرت “شبكة راديو مونتي كارلو” اليوم الاثنين مفاجأة مذهلة، فرصة بنزيمة لتحديث صفوف المنتخب الفرنسي في المونديال، وأن بنزيمة قد يعود إلى المنتخب الفرنسي بعد تعافيه السريع من تمزق عضلة في الفخذ.

كريم بنزيمة موجود في قائمة اختيار المدرب ديدييه ديشان لإكمال مشواره مع فرنسا في مونديال قطر، لكن القرار النهائي بيد المدرب لأنه يحتاج إليه في المباريات المقبلة، لتدعيم خط هجومه في حالة الصعود لدور الـ16.

واحتفظ المنتخب الفرنسي بأول مركز له في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه بهدفين لهدف على منتخب الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب 974، وبالتالي سيحتاج لـ “نجم الريال”.

اقرأ ايضًا