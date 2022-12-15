تصرف غريب من نيمار بعد خروج البرازيل يتسبب في انتفاضة جماهيرية ضده

مر أسبوع على خروج البرازيل من ربع النهائي أمام كرواتيا وعاد نيمار إلى الأخبار بسبب شيء لا علاقة له بكرة القدم.

وعاد نجم باريس سان جيرمان إلى طرقه القديمة حيث كان “خارج نطاق السيطرة” منذ وصوله إلى مدينة ساو باولو، حيث أقام اللاعب البرازيلي حفلة كبيرة في منزل أخته، كما ذكرت فولها دي ساو باولو.

وحاول نيمار جعل الحدث سريًا قدر الإمكان لتجنب الفضائح والتسريبات المحتملة لوسائل الإعلام رغم أنه فشل، وحضر الحفل زميله أنتوني، نجم مانشستر يونايتد، بالإضافة للعديد من الشخصيات العامة البرازيلية، مثل المغني جواو جوميز.

البرازيل تسقط مع نيمار

كان أحد التعليقات الغاضبة عبر الإنترنت: “هذا الرجل ليس حتى للمنتخب الوطني ، انظر فقط كيف يلعب مع فرقه وانظر كيف يلعب مع المنتخب البرازيلي، هل رأيت كيف لعب ليو ميسي بالأمس؟” .

وقال أحد المدافعين عن النجم: “واو ، هل أرادوه أن يسقط من أجل منتخب ضعيف مثل هذا؟ إنه هنا، إنه آسف، الآن تستمر الحياة، إنه شاب وغني ولديه أسباب أكثر ليكون سعيدًا، لا شيء أفضل من حفلة جيدة لتحسين الحالة النفسية”.

اقرأ ايضًا