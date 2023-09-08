تصفيات كأس أوروبا 2024.. إسبانيا تسحق جورجيا

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دوّن نجم برشلونة الواعد الجناح لامين يامال اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفاً من سباعية الفوز على نظيره الجورجي في عقر داره 7-1 يوم الجمعة في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وطغى انجاز يامال على تألق مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا الذي سجل ثلاثة أهداف (22 و40 و66)، بعدما بات الاول في سن الـ 16 عاماً و57 يوماً أصغر لاعب في التاريخ يدافع عن ألوان اسبانيا، وأصغر هداف في صفوفه باختتامه المهرجان التهديفي في الدقيقة 74، بعد تمريرة من نيكو وليامز، بديل المصاب أيضاً ماركو أسنسيو، صاحب الهدف السادس (68).

وحلّ يامال بدلاً من داني أولمو الذي اصيب بعد 6 دقائق من تسجيله الهدف الثالث (38)، بعدما كان المدافع الجورجي سولومون كفيركفيليا سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27). وسجلت جورجيا هدف انقاذ ماء الوجه عبر البديل لاعب واتفورد الانجليزي جيورجي تشاكفيتادزه (49).

قال يامال لقناة “تي دي بي” الإسبانية “أنا سعيد للغاية بأول ظهور لي وهدفي. إنه حلم، أنا أعيش في حلم الآن. أنا سعيد للغاية ويجب أن أشكر زملائي والمدرب على الثقة التي منحني إياها، وأشكر كل من ساعدني في هذا الطريق”.

وحطّم يامال الرقم القياسي السابق لاصغر لاعب يرتدي قميص اسبانيا والذي كان يحمله زميله في برشلونة غافي حيث كانت بداياته امام جورجيا عام 2021 في سن الـ 17 عاماً و62 يوماً، علماً انه كان يحمل ايضاً الرقم القياسي لاصغر هداف عندما سجل في يونيو 2022 أمام تشيكيا في دوري الامم الاوروبية في سن الـ 17 عاماً و304 أيام.

وأصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق في برشلونة يشارك في الدوري الاسباني في أبريل عندما شارك كبديل في سن الـ 15 عاما وتسعة أشهر مع بطل إسبانيا ضد ريال بيتيس.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، متأخراً بفارق 6 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة بالعلامة الكاملة (12 من 4 مباريات) والتي خسر أمامها صفر-2 في 28 مارس، بعدما كان استهل حملته بالفوز على النروج بثلاثية نظيفة.

وتوج منتخب “لا روخا” في يونيو بمسابقة دوري الامم الاوروبية بعدما أقصى إيطاليا 2-1 في نصف النهائي، ثم فاز في المباراة النهائية على كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً.

وتحضر رجال المدرب أوسكار دي لا فوينتي بأفضل طريقة ممكنة قبل استضافتهم المنتخب القبرصي الثلاثاء، علماً أن الأخير يلعب مع اسكتلندا في وقت لاحق هذه الامسية.

في المقابل، مُنيت جورجيا التي يشرف على تدريبها الفرنسي ويلي سانيول بخسارتها الثانية بعد أولى أمام اسكتلندا صفر-2، علماً أنها كانت فازت على قبرص بالنتيجة ذاتها بعدما تعادلت مع النروج 1-1.