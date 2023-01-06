“تصفية”: إيداع 4 مليارات ريال للمساهمين وإنهاء 48 مساهمة عقارية في 2022

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إيداع أكثر من 4.59 مليار ريال في حسابات المساهمين، وإنهاء 48 مساهمة عقارية خلال 2022.

وذكرت أنها قامت ببيع أراضي مساهمات عقارية بإجمالي مساحة 9.89 مليون متر مربع بقيمة 4.64 مليار ريال.

وأضافت أنها أنهت 201 قضية صدرت بها أحكام لمصلحة المساهمين بمبلغ تخطى 293 مليون ريال، مشيرة إلى أنها أصدرت 181 طلبا تنفيذيا حُصل منها 42 سندا تنفيذيا بقيمة 93.13 مليون ريال لمصلحة المساهمين.