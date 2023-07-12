تصفيف الشعر أحدها.. 5 مهن نسائية مُهددة بـ”سرطان المبيض”

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حذرت دراسة كندية حديثة، من خطورة عمل النساء في بعض المهن والذي قد يسبب الإصابة بسرطان المبيض، مشيرةً إلى أن قائمة تلك المهن تتضمن تصفيف الشعر والمحاسبة والبناء وصناعة الملابس والمبيعات.

ونوهت إلى إمكانية تسبب المواد الكيميائية المُستخدمة بتصفيف الشعر في زيادة الإصابة بسرطان المبيض لدى العاملات بهذا المجال، مشيرةً إلى أن النساء اللواتي يقضين وقتاً طويلاً في العمل داخل أمكنة مليئة بالصبغات والمواد التجميلية أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

ولفتت الدراسة التي ارتكزت على بيانات 491 امرأة مصابة بسرطان المبيض في مونتريال بكندا، إلى أن النساء اللاتي قضين 10 سنوات أو أكثر في صالونات تصفيف الشعر أو الحلاقة أو صالونات التجميل لديهن ثلاثة أضعاف متوسط مخاطر الإصابة بالمرض.