تصل إلى الاكتئاب الحاد.. “الصحة الخليجي” يُحذر من أضرار تعاطي الحشيش

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جدد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، التحذير من أضرار تعاطي مادة الحشيش المخدر على جسم الإنسان والتي تصل إلى الاكتئاب الحاد.

وأوضح المجلس أن تأثير تعاطي مادة الحشيش خلال الفترة الأولى يتضمن الإحساس ببطء مرور الوقت، وفقدان الدافعية لعمل الأمور المهمة واللامبالاة، إضافة إلى احمرار وجفاف العينين والفم وسطوع الرؤية.

ولفت إلى أن استمرار تعاطي مادة الحشيش لمدة أشهر قد يتسبب في الإصابة برهاب اجتماعي شديد، والربو والتهاب الشعب الهوائية، إلى جانب تغيرات بالدماغ؛ حيث إن المادة الفعالة للحشيش تترسب بالجهاز العصبي، وكذلك أمراض نفسية مزمنة مثل اكتئاب حاد وقلق وفصام وجنون والارتياب والهلاوس.

وأشار إلى أنه في غالب الأمر قد يصل الشخص المتعاطي للمرحلة الأخيرة دون المرور في المرحلة الأولى.