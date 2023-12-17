تصل إلى فقدان النطق.. آثار “المقالب” على الأطفال

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كشفت الدكتورة فاطمة كعكي، استشارية الطب النفسي، عن آثار خطيرة للمزاح العنيف (المقالب)، خاصة على الأطفال.

وفي مداخلة أجرتها مع قناة “الإخبارية، قالت “كعكي” إن مسؤولية الوالدين أساسية في حماية الطفل وتربيته وتعزيز ثقته في نفسه، بينما هما يضران هذه الثقة بشكل بالغ إذا ما استخدما طفلهما كوسيلة للسخرية والمزاح، وهو ما بدوره يرتد على تصرفات الطفل خارج البيت، فتصير شخصيته مهتزة، ولا يتمكن من خوض نقاشات أو اتخاذ قرارات تتعلق بأموره

وأضافت استشارية الطب النفسي إن آثار تخويف الطفل وتعريضه للسخرية واستعماله كمادة للضحك، تؤول به في بعض الحالات إلى أضرار نفسية خطيرة، تصل في بعض الأحيان إلى حد فقدان النطق، مشيرةً إلى أن هذه الأساليب المخيفة لم تعد مناسبة لأطفال هذا العصر ولا التعاطي معهم في ظل التطور الثقافي والتكنولوجي الذي نعايشه الآن.