تصنيف فيفا الشهري.. مركز مفاجئ لـ “الأخضر” والمغرب برفقة العمالقة

صحيح أن كأس العالم، توّجت بطلاً جديداً هو الأرجنتين، إلا أن البرازيل لا تزال تتصدر التصنيف العالمي لهذا العام، ويتقدم السيليساو بفارق ضئيل على التانجو التي كان بإمكانها خطف الصدارة لو فازت على فرنسا في المباراة النهائية دون اللجوء إلى ركلات الترجيح.

قفزتين مذهلتين

ورغم أن الديوك فقدوا تاجهم في النهائي الكبير، إلا أنهم عادوا ليعتلوا منصة التصنيف العالمي، وفي المقابل، تراجعت بلجيكا بسبب فشلها في بلوغ مراحل خروج المغلوب في كأس العالم، فيما تكمل إنجلترا عقد المراكز الخمسة الأولى.

وبفضل التأهل إلى المربع الذهبي، حققت كرواتيا والمغرب قفزتين مذهلتين في التصنيف العالمي، حيث وقعت أسود الأطلس على “تقدم الـــــــعام” من خلال حصدها 142 نقطة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

صعود مفاجئ

أما المنتخبان الآخران اللذان استفادا من نهائيات كأس العالم فهما أستراليا والكاميرون اللذان صعدا إلى المركزين 11 و10 توالياً، وبفوزها على الأرجنتين في دور المجموعات، انضمـــــت المملكة العربية السعوديةإلى أفضل 50 منتخباً، وذلك على غرار بوركينا فاسو.

وفي الختام، وبالمقارنة مع ترتيب ديسمبرل2021، نلاحظ أن سبعة منتخبات تقدمت 10مراكز أو أكثر خلال عام 2022: غامبيا، المغرب، كوستاريكا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، إندونيـــــسيا، كوبا.

وجاء تصنيف المنتخبات العربية على النحو التالي:

-المغـرب في المركز الـ11

-تونــس في الـــمركز الـ30

-مـــصر في الــمركز الـ39

-الجزائر في المــركز الـ40

-السعودية في المركز الـ49

-قطـر في المــــــركز الـ60

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