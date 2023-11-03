تضرر 4 مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة، تعرضت لأضرار بسبب غارات إسرائيلية على القطاع.

وقالت الأونروا إن القصف أوقع 23 قتيلاً، موضحةً أن اثنين من المدارس تقعان في مخيمي جباليا والشاطئ (شمال القطاع)، وآخرين في البريج جنوباً.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة سقوط 27 قتيلاً في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا وخمسة آخرين في مخيم الشاطئ. ولم تتطرق إلى المدارس في البريج.

من جهته أشار الدفاع المدني في غزة إلى مقتل 15 شخصا ًفي قصف في هذا المخيم من دون ذكر مدارس الأونروا.