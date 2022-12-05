تطبيقات تعليمية تحمل برامج ضارة تستهدف هواتف أندرويد

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حذر تقرير أصدرته شركة Zimperium المختصة بأمن التكنولوجا، من وجود حملة للبرامج الضارة تستهدف نظام التشغيل أندرويد، وتتنكر في صورة تطبيقات للقراءة والتعليم.

بدأت منذ 2018

وكشف التقرير أن هذه الحملة بدأت منذ عام 2018، وهي تحاول سرقة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابات فيسبوك من الأجهزة المصابة، حسب “sawtbeirut”.

وحسب التقرير، أصابت الحملة أصابت ما لا يقل عن 300 ألف جهاز في 71 بلدًا، وكان التركيز على فيتنام، ونشرت بعض التطبيقات المستخدمة فيروس تروجان.

سرقة بيانات فيسبوك

أوضحت Zimperium أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو سرقة بيانات اعتماد حسابات فيسبوك، مثل: البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ومعرف الحساب، واسم المستخدم، واسم الجهاز، وذاكرة الوصول العشوائي للجهاز، وواجهة برمجة التطبيقات للجهاز.

ويسرق البرنامج الخبيث هذه التفاصيل، عن طريق فتح صفحة تسجيل دخول شرعية على فيسبوك داخل التطبيق باستخدام صفحات عرض الويب WebView، وإدخال كود جافاسكريبت JavaScript ضار لاستخراج مدخلات المستخدم.

فيما جرى توزيع 37 تطبيقًا مرتبطًا بهذه الحملة، عبر متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وأصاب 300 ألف جهاز في 71 دولة، في ظل احتمال وجود المزيد من التطبيقات بالإضافة إلى تلك التي اكتشفها باحثوها وراء هذه الحملة.