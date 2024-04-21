تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الحافلات.. اليوم

المناطق_متابعات

تطلق الهيئة العامة للنقل اليوم (الأحد)، الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات؛ بهدف الحفاظ على السلامة العامة والمرورية في مختلف مناطق المملكة.

وبينت أن الرصد الآلي للمخالفات؛ يشمل أنشطة نقل البضائع، وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ونشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات التي سيتم رصدها تتمثل في تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتشغيل ببطاقة منتهية، وانتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو الحافلة وفقا لـ “عكاظ”.

‏ويأتي تطبيق القرار من منطلق سعي الهيئة لتعزيز الجودة الفنية للمركبات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية؛ الذي يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي؛ أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.