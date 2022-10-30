“تطبيق بلدي”: أكثر من 1,7 مليون بلاغ عبر “صور وأرسل” لتحسين المشهد الحضري

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أعلن تطبيق “بلدي” استقباله أكثر من 1,7 مليون بلاغ تشوه بصري عبر التطبيق من خلال خدمة “صور وأرسل”، التي تهدف لتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في تحسين المشهد الحضري للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتهدف مبادرة معالجة التشوه البصري إلى توعية المواطنين والمقيمين وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”، ليتم التعامل مع البلاغ ومعالجته من خلال أمانات المناطق والبلديات التابعة لها.

وشملت بلاغات التشوه البصري عدة تصنيفات، منها (مخلفات البناء، النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، التعديات، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة وغيرها)، كما يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق “بلدي” في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي أسهمت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير أسلوب حياة أفضل لسكان المملكة وزوارها.

يذكر أن تطبيق بلدي يقدم خدماته لأكثر من 2,2 مليون مستخدم في مختلف مناطق المملكة، حيث يهدف إلى تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي.