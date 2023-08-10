تطبيق جيميل يتيح الترجمة لرسائل البريد

المناطق_متابعات

أتاحت شركة جوجل الأمريكية رسمياً، خدمة ترجمة الرسائل الإلكترونية في تطبيق “جيميل” بنسختيه أندرويد وiOS، حيث تظهر لافتة تلقائية للترجمة عند وجود محتوى بلغة مخالفة للغة النظام بالهاتف.

وأكدت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن الميزة أصبحت متاحة الآن في التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، سواءً كان الحساب مجانيا أو مدفوعا كخدمة “وورك سبيس”.

وقالت أن ميزة الترجمة في التطبيق تدعم أكثر من 100 لغة مختلفة، الأمر الذي يساعد المستخدمين في التواصل عبر الرسائل باللغات الأخرى دون الحاجة إلى تطبيقات أو خدمات ترجمة خارجية.