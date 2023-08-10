أبرز الموادعلوم وتكنولوجيا

تطبيق جيميل يتيح الترجمة لرسائل البريد

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 4:01 صباحًا

المناطق_متابعات

أتاحت شركة جوجل الأمريكية رسمياً، خدمة ترجمة الرسائل الإلكترونية في تطبيق “جيميل” بنسختيه أندرويد وiOS، حيث تظهر لافتة تلقائية للترجمة عند وجود محتوى بلغة مخالفة للغة النظام بالهاتف.

وأكدت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن الميزة أصبحت متاحة الآن في التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، سواءً كان الحساب مجانيا أو مدفوعا كخدمة “وورك سبيس”.

وقالت أن ميزة الترجمة في التطبيق تدعم أكثر من 100 لغة مختلفة، الأمر الذي يساعد المستخدمين في التواصل عبر الرسائل باللغات الأخرى دون الحاجة إلى تطبيقات أو خدمات ترجمة خارجية.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 4:01 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى