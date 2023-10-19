تطبيق لتشخيص “السكري” عبر الصوت

ابتكر فريق من الباحثين في شركة “كليك لابس” للتقنية العلاجية، تطبيقاً إلكترونياً جديداً يمكنه تشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عبر فحص الترددات الصوتية للمريض.

ويتمكن التطبيق الجديد، وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، من إجراء الفحص في 10 ثوانٍ، أي بعد تحدث المريض ببضع جُمل فقط، حيث كشفت الاختبارات عن معدل دقة بنسبة 89% للنساء و86% للرجال.

واستند الباحثون خلال مراحل ابتكار التطبيق على تحليل ملفات صوتية لأكثر من 18 ألف مصاب بالسكري حول العالم، وذلك من أجل تحديد السمات الصوتية التي تميز المصابين بالمرض اعتماداً على الذكاء الاصطناعي.