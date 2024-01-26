تطبيق “مدينتي” يتيح سرعة الوصول إلى حدائق الرياض

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يُتيح تطبيق “مدينتي” ضمن خدمات أمانة منطقة الرياض التقنية سرعة الوصول إلى الحدائق في العاصمة عبر خدمة الاستعلام عنها، واستكشاف الحدائق الأكثر قربًا من المستفيدين، لتيسير الوصول إليها، إضافة إلى إمكانية التعرّف على أبرز مرافقها.

وتعمل الأمانة وفق إستراتيجية تهدف إلى التوسع بافتتاح الحدائق في الرياض، وتطويرها وأنسنتها بتصاميم عصرية بما يرفع جودة الحياة، ويزيد معدل المسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وذلك استمرارًا لجهودها في جعل الحدائق أكثر قربًا من السكان، وتماشيًا مع مستهدفاتها باختصار وقت الوصول إليها إلى 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

يذكر أن تطبيق “مدينتي” https://mobile.alriyadh.gov.sa/mycity يضم مجموعة متنوعة من الخدمات البلدية الإلكترونية تحقيقًا لتطلعات المستخدمين، مثل إصدار رخص البناء، الهدم، التسوير، إضافة إلى باقة من الخيارات الاستعلامية والخدمية مثل طلب رش المبيدات داخل المنازل للمكافحة الحشرية مجانًا، وتقديم البلاغات.