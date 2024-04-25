تطبيق (نفاذ) أعلى التطبيقات الحكومية وتطبيقات الأجهزة الذكية تحميلاً عام 2023م بأكثر من 19 مليون عملية تحميل

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تصدر تطبيق (نفاذ) من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قائمة أعلى التطبيقات الحكومية وتطبيقات الأجهزة الذكية تحميلاً لعام 2023م؛ وفقًا لتقرير إنترنت السعودية 2023م الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وحقق تطبيق (نفاذ) أكثر من 19 مليون عملية تحميل، وأكثر من 16.3 مليون مستخدم فعّال، وأكثر من 350 مليون عملية قبول طلبات، وذلك بتكامله مع أكثر من 500 منصة وتطبيق، وذلك نظير استثمار سدايا الموارد والخبرات اللازمة لتطوير التطبيق بوصفه مكونًا أساسيًا في رحلة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي نفخر بإنجازاتها اليوم.

وأحدث تطبيق نفاذ ثورة في دورة حياة الهوية الرقمية مما أدى بسلاسة إلى تعزيز كل مرحلة بشكل فعّال، ويُعد بمثابة بوابة للأفراد للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة، ويتمتع التطبيق بمكانة متميزة لمواصلة رحلته المبتكرة في مجال الهوية الرقمية، بفضل أساسه المتين والتطورات المستمرة والالتزام بالحلول التي تركز على المستخدم، وسيؤدي دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الهوية الرقمية.

ويعد تطبيق (نفاذ) أحد منتجات منصة النفاذ الوطني ويتيح التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من أبشر، وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة، ويُسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال إيجاد تجربة ميسرة ومريحة للمستفيد، ويدعم التطبيق جهود المملكة في تحقيق الريادة عالمياً في خدمات الهوية الرقمية.

ويؤكد هذا الإنجاز جهود (سدايا) المستمرة في توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بتطوير كافة الخدمات في المملكة، وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تتم التعاملات فيها رقميًا بكل يُسر وسهولة وينعكس دورها على تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة في توفير أفضل السبل للوصول للخدمات الحكومية بطريقة ميسرة وسريعة وموثوقة.