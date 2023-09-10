تطورات الأمريكي المحاصر على عمق 1000 متر تحت الأرض في تركيا

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أكد علي حمزة بهلوان حاكم إقليم مرسين في تركيا السبت إن فريقا من رجال الإنقاذ مستعد للبدء في نقل مستكشف الكهوف الأمريكي المحاصر على عمق يزيد على ألف متر تحت الأرض في جنوب تركيا، وسيتم إخراجه “في غضون عدة أيام”.

وكان مارك ديكي (40 عاما) في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي على عمق 1040 مترا.

ويعمل أكثر من 150 من رجال الإنقاذ، من تركيا ودول أخرى، على إنقاذه من ثالث أعمق كهف في البلاد.

وقال بهلوان للصحفيين “استنادا إلى التطورات… نأمل أن تكتمل عملية الإجلاء في غضون عدة أيام”.

وقال كارل هايتماير، القائم بأعمال مسؤول شؤون الإعلام لفريق الاستجابة الأولية في نيوجيرزي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن ديكي في حالة “مستقرة ولكنها ضعيفة”. وأضاف أن الكهف العميق والموحل “يستهلك معدات رجال الإنقاذ بشكل كبير”.

وأظهرت لقطات من العملية ديكي مستلقيا داخل الكهف بينما يعالجه فريق طبي. وأظهرت لقطات أيضا فرقا أخرى تتحرك إلى الأسفل في الكهف مستعينة بالحبال وتشق طريقها عبر ممرات ضيقة.

وقالت أجنيس بيرينتس، المصورة التي كانت برفقة ديكي في المهمة، لرويترز “هذا كهف عمودي به الكثير من المياه. علينا استخدام أساليب الحبال العمودية. وهو يحتوي على الكثير من الممرات الضيقة. وسيكون هذا هو الجزء الأصعب في مناطق الإنقاذ”.

وقال رجب سالجي رئيس جمعية البحث والإنقاذ في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أمس الجمعة إن عملية الإنقاذ مقسمة إلى سبعة أقسام يتولى كل منها فريق من دولة مختلفة بسبب تعقيدها.