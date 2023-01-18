تطور جديد في تحقيقات قضية وثائق بايدن السرية

وأفادت وكالة Wall Street Journal الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة العدل تراجعت عن فكرة إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في عمليات البحث عن الوثائق، وعوضًا عن ذلك “اتفق الجانبان (وزارة العدل مع مكتب التحقيقات الفدرالي)، أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله، وإخطار وزارة العدل عند عثورهم على أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية، والترتيب لمصادرتها من قبل سلطات إنفاذ القانون”.