تطور عاجل في إصابة الغنام والدوسري.. رينارد يترقب

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كشفت تقارير صحفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أخر تطورات ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلطان الغنام، وناصر الدوسري

وكان سلطان الغنام، تعرض إلى إصابة تمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة فريقه النصر أمام العدالة، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي

وخاض منتخبنا الوطني الأول 3 مباريات تجريبية في معسكر أبوظبي، حيث فاز على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، ثم تعادل مع ألبانيا بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيًا مع هندوراس

ويستعد منتخب السعودية لملاقاة آيسلندا وبنما في 6 و10 نوفمبر الجاري، قبل العودة إلى الرياض، لملاقاة كرواتيا، وصيف بطل العالم، في آخر استعدادات الأخضر قبل السفر إلى الدوحة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر

وأكدت صحيفة “الرياضية”، أن سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر والمنتخب الوطني، خضع أمس، لاختبارات ميدانية وكشف بالأشعة في مستشفى سبيتار في قطر، أثبتا تعافيه من تمزق العضلة

وأشارات الصحيفة أن الغنام سوف يصل إلى معسكر الأخضر اليوم رفقة ناصر الدوسري، حيث سوف يخضع لتدريبات لياقية مكثفة مع المعد البدني، قبل دخوله في التدريبات الجماعية

وفي الإطار ذاته، أوضحت الصحيفة أن ناصر الدوسري، لاعب الأخضر، يحتاج إلى علاج وتأهيل نحو أسبوع لإصابته في مفصل القدم

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022، حيث يواجه منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا