تطوعي “سلمان للإغاثة” يُنهي 20 برنامج بـ”زعتري الأردن”

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج التطوعي الـ 20 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، والذي امتد من 23 حتى 27 يوليو 2023م.

وقدّم المركز خلال البرنامج دورات في تأهيل الكوادر الطبية في عيادة طب الألم، وعيادة طب الأطفال، وعيادة طب الأطفال المخصصة للأمراض المعدية، وعيادة النساء والولادة، وعيادة العلاج الطبيعي، وعيادة التغذية، وعيادة الطب النفسي.

واستفاد من دورات البرنامج 935 فرداً، والتي شملت أيضاً دورات في الإخلاء والحرائق، ودورة في النجارة، ودورة في الطاقة البديلة، ودورة الإسعافات الأولية، ودورة توعوية عن صحة الفم والأسنان للأطفال، وأخرى لصحة المرأة والطفل، ودورة في التغذية الصحية وسلامة الغذاء.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.