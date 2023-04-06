تطوع أجاويد يختتم فعالياته في بيشة بـ “200 فرصة تطوعية”

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اختتم أمس برنامج تطوع أجاويد في محافظة بيشة ضمن مبادرة أجاويد والذي استمر على مدى يومين بثلاث أوراق عمل الأولى للأستاذ/ خالد ثواب الشهراني مدير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والذي تحدث عن العائد الأقتصادي للعمل التطوعي والأهداف السامية له.

وتحدث الشيخ/ صالح بن سفر الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم ببيشة في ورقته عن التطوع من منظور شرعي وأثره في تربية النفس وقدم الدكتور جمعان الشهراني المشرف التربوي في تعليم بيشة وباحث في التاريخ ورقة عن أثر ⁧التطوع‬⁩ في ⁧‫جودة الحياة‬⁩ وتخلل البرنامج أسئلة وجوائز للحضور وفي نهاية البرنامج كرم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي المتحدثين .

وكان برنامج “تطوع أجاويد” قد أنطلق برعاية محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن آل حامد مساء الثلاثاء الماضي ، واستفاد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الوطني أكثر من 200 متطوع وشهد البرنامج حضور كثيف من شباب وسابات المحافظة.