تطوير جهاز جديد لتحسين عمل الدماغ بعد الإصابة بكورونا

وأوضح الباحثون أن الدماغ تعمل بترددات ألفا في حالة الراحة، كما تظهر قمم قياسات المؤشرات حوالي 10 هيرتز، وفي المقابل تعمل الدماغ بصيغة بيتا وتظهر بقيم أكبر في حالة الإجهاد.