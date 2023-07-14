تطوير منطقة حائل تعلن بدء مرحلة إبداء الرغبات لاستثمار وتطوير منتزه مشار الوطني بحائل

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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، بالتعاون مع صندوق التنمية السياحية وبرنامج جودة الحياة، بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء مرحلة إبداء الرغبات لاستثمار وتطوير متنزه مشار الوطني بحائل، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار أن هذه المرحلة التي تنتهي في أواخر شهر محرم المقبل سيتلوها مراحل أخرى إلى أن يتم توقيع استثمار المنتزه، الذي يعد من أشهر المنتزهات البرية في منطقة حائل لوقوعه في أحضان جبال أجا، ويتميز بغطائه النباتي من أشجار الطلح وغيرها من الأودية والشعاب التي تمر به وتعطيه منظراً جميلاً ، وتميزه بقربه من مدينة حائل.

وأشار إلى أن المنطقة تعد أحد أهم الوجهات السياحية بالمنطقة التي تسعى الهيئة بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة لاستثمار المقومات الطبيعة والبيئة، وإعادة تأهيله لاستقبال زوار المنطقة على مدار العام.