تطوير 7 ميزات بـ”واتساب”

المناطق_متابعات

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تطوير عدد من الميزات الجديدة لمستخدمي التطبيق بإصداراته المختلفة، بدءًا من إصدار أندرويد ومرورًا بإصدار iOS وصولاً إلى إصدار سطح المكتب.

ورصد موقع “wabetainfo” المتخصص في آخر مستجدات التطبيق، قائمة بأحدث الميزات، وفي مقدمتها ميزة مشاركة قفل الدردشة تلقائيًا مع الأجهزة المرتبطة بالحساب، ثم ميزة الرد على استفسارات الدعم بالذكاء الاصطناعي، وتجربة الأوامر والسلاسل النصية المعروضة في قائمة الأعمال.

وتضمّنت القائمة أيضًا ميزة تسمح للمستخدمين بتثبيت القنوات، وتحسين عملية التحقق عند اختيار اسم المستخدم، وميزة الرد على الرسائل المشتركة داخل الإعلانات بالمجتمعات، والسماح للشركات الصغيرة باستخدام منصة “Cloud API” السحابية.