تعادل تشرين السوري والشباب السعودي في ذهاب الدور الثاني لكأس الملك سلمان

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تعادل تشرين السوري والشباب السعودي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مرحلة الذهاب من الدور الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتقدم فريق تشرين عن طريق اللاعب خالد المبيض، بينما أدرك الشباب التعادل بواسطة اللاعب سانتياجو مينا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة الخميس المقبل على الملعب ذاته في مدينة الرياض، لحسم هوية المتأهل منهما إلى مرحلة المجموعات، التي ستُقام بنظام التجمع الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة.

وسينضم الفائز من الفريقين إلى المجموعة الثالثة مع فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من مباراتي فريقي الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.