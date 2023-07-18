تعاملات الثلاثاء.. برنت يرتفع بنسبة 0.33%

وحسبما نقلت “بلومبرج”، ذكر “وارن باترسون” رئيس إستراتيجية السلع لدى “آي إن جي جروب” في سنغافورة: تظهر بيانات الاقتصاد الكلي الصينية الأضعف من المتوقعة، واستجابة سوق النفط لها أن الطلب لا يزال الشاغل الرئيس للسوق.